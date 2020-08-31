المركزي: رصيد التسهيلات الائتمانية للبنوك زاد 42.2 مليار جنيه خلال مايو

فهد حسين – زاد إجمالي أرصدة الـتسھیلات الائتمانیة الممنوحة مـن الـبنوك المصرية بقيمة 42.19 مليار جنيه بنهاية شهر مايو 2020، وبنحو 2% على أساس شهري.

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وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، أن إجمالي أرصدة الـتسھـیلات الائتمانیة الممنوحة مـن الـبنـوك بلغ 2.154 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي بزيادة قيمتها 300.3 مليار جنيه، وبنسبة 16.2% خلال الفترة یولیو/ مايو من العام المالي 2019/ 2020.

وأرجع المركزي الارتفاع خلال تلك الفترة إلى زیادة كل من أرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بنحو 183.5 ملیار جنیه بمعدل 14%، وأرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة للحكومة بمقدار 116.8 ملیار جنیه بمعدل 21.5%.

وقال المركزي، في نشرته، إن تلك الزیادة في الأرصدة الممـنوحة لغیر الحكومة جاءت محصلة لزیادة تلك الأرصدة بالعملة المحلیة بمقدار 197.3 ملیار جنيه، وانخفاضھا بالعملات الأجنبیة بـ13.8 مليار جنيه

واستحوذ قطاع الأعمال الخاص على 59.7% من إجمالي أرصدة التسھیلات الائتمانیة لغیر الحكومة في مايو الماضي، كما حصل قطاع الصناعة على 32% من تلك الأرصدة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 25.6%، ثم قطاع التجارة بـ10.7%، ثم قطاع الزراعة بنسبة 2%، فيما حصلت القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) على 29.7%.

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وزادت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بالجنيه إلى 404.58 مليار جنيه نهاية مايو، مقابل 396.7 مليارا نهاية أبريل 2020، كما ارتفعت بالعملة الأجنبية إلى 254.6 مليار جنيه، مقابل 246.7 مليار جنيه نهاية أبريل الماضي.

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