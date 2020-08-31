المركزي: رصيد التسهيلات الائتمانية للبنوك زاد 42.2 مليار جنيه خلال مايو

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فهد حسين – زاد إجمالي أرصدة الـتسھیلات الائتمانیة الممنوحة مـن الـبنوك المصرية بقيمة 42.19 مليار جنيه بنهاية شهر مايو 2020، وبنحو 2% على أساس شهري.
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وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، أن إجمالي أرصدة الـتسھـیلات الائتمانیة الممنوحة مـن الـبنـوك بلغ 2.154 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي بزيادة قيمتها 300.3 مليار جنيه، وبنسبة 16.2% خلال الفترة یولیو/ مايو من العام المالي 2019/ 2020.
وأرجع المركزي الارتفاع خلال تلك الفترة إلى زیادة كل من أرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بنحو 183.5 ملیار جنیه بمعدل 14%، وأرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة للحكومة بمقدار 116.8 ملیار جنیه بمعدل 21.5%.
وقال المركزي، في نشرته، إن تلك الزیادة في الأرصدة الممـنوحة لغیر الحكومة جاءت محصلة لزیادة تلك الأرصدة بالعملة المحلیة بمقدار 197.3 ملیار جنيه، وانخفاضھا بالعملات الأجنبیة بـ13.8 مليار جنيه
واستحوذ قطاع الأعمال الخاص على 59.7% من إجمالي أرصدة التسھیلات الائتمانیة لغیر الحكومة في مايو الماضي، كما حصل قطاع الصناعة على 32% من تلك الأرصدة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 25.6%، ثم قطاع التجارة بـ10.7%، ثم قطاع الزراعة بنسبة 2%، فيما حصلت القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) على 29.7%.
وزادت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بالجنيه إلى 404.58 مليار جنيه نهاية مايو، مقابل 396.7 مليارا نهاية أبريل 2020، كما ارتفعت بالعملة الأجنبية إلى 254.6 مليار جنيه، مقابل 246.7 مليار جنيه نهاية أبريل الماضي.
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