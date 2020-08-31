المركزي: السيولة المحلية ترتفع 15.2% بنهاية مايو إلى 4.45 تريليون جنيه

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فهد حسين – ارتفعت السيولة المحلية (M2) بقيمة 587.8 مليار جنيه وبنسبة 15.2% خلال الفترة (يوليو2019/ مايو 2020).
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وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، أن السيولة المحلية وصلت إلى 4.45 تريليون جنيه بنهاية مايو 2020، والتي جاءت كنتيجة لزيادة أشباه النقود بنحو 415.6 مليار جنيه بمعدل 14.1%، والمعروض النقدي (M1) بمقدار 172.2 مليار جنيه بمعدل 18.6%.
وعد المركزي المصري الزيادة في أشباه النقود كمحصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 477.8 مليار جنيه وبمعدل 21.5%، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 62.2 مليار جنيه بمعدل 8.7%.
وأضاف أن الزيادة في المعروض النقدي قد جاءت نتيجة تصاعد النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 119.6 مليار جنيه بمعدل 24.6% والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 52.6 مليار جنيه بمعدل 12%.
ومثلت السيولة المحلية 77.53% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مايو الماضي، مقابل 75.82% نهاية أبريل 2020، كما انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية 16.97% من إجمالي الودائع، من 17.01% بنهاية أبريل 2020.
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