المركزي: السيولة المحلية ترتفع 15.2% بنهاية مايو إلى 4.45 تريليون جنيه

فهد حسين – ارتفعت السيولة المحلية (M2) بقيمة 587.8 مليار جنيه وبنسبة 15.2% خلال الفترة (يوليو2019/ مايو 2020).

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وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، أن السيولة المحلية وصلت إلى 4.45 تريليون جنيه بنهاية مايو 2020، والتي جاءت كنتيجة لزيادة أشباه النقود بنحو 415.6 مليار جنيه بمعدل 14.1%، والمعروض النقدي (M1) بمقدار 172.2 مليار جنيه بمعدل 18.6%.

وعد المركزي المصري الزيادة في أشباه النقود كمحصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 477.8 مليار جنيه وبمعدل 21.5%، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 62.2 مليار جنيه بمعدل 8.7%.

وأضاف أن الزيادة في المعروض النقدي قد جاءت نتيجة تصاعد النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 119.6 مليار جنيه بمعدل 24.6% والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 52.6 مليار جنيه بمعدل 12%.

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ومثلت السيولة المحلية 77.53% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مايو الماضي، مقابل 75.82% نهاية أبريل 2020، كما انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية 16.97% من إجمالي الودائع، من 17.01% بنهاية أبريل 2020.

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