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الائتمان يرفع صافي الأصول المحلية للجهاز المصرفي 21.2% بنهاية مايو 2020

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فهد حسين – ارتفع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بقيمة 755.5 مليار جنيه وبنسبة 21.2% خلال الفترة ( يوليو 2019/ مايو 2020).

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وعزا البنك المركزي المصري، في نشرته الشهرية الصادرة اليوم الاثنين، هذا الارتفاع إلى زيادة الائتمان المحلي بقيمة 833 مليار جنيه وبمعدل 21.9% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بمقدار 77.5 مليار جنيه بمعدل 31.8 من جهة أخرى.

وأوضح المركزي، أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت كمحصلة لارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 634.4 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بقيمة 11.2 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بقيمة 90.7 مليار جنيه.

وأضاف أن انخفاض المطلوبات من قطاع الأعمال العام بقيمة 3.3 مليار جنيه حدّت من زيادة الائتمان المحلي.

55.9 % تراجعا بصافي الأصول الأجنبية

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وكشفت المركزي في نشرته الشهرية عن تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 167.7 مليار جنيه بنسبة 55.9% خلال الفترة (يوليو 2019/ مايو 2020).

وبرر المركزي هذا التراجع بأنه جاء كمحصلة لانخفاض كل من صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بما يعادل 140.9 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 26.8 مليار جنيه.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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