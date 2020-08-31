الائتمان يرفع صافي الأصول المحلية للجهاز المصرفي 21.2% بنهاية مايو 2020

- 1/2
- 2/2
فهد حسين – ارتفع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بقيمة 755.5 مليار جنيه وبنسبة 21.2% خلال الفترة ( يوليو 2019/ مايو 2020).
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وعزا البنك المركزي المصري، في نشرته الشهرية الصادرة اليوم الاثنين، هذا الارتفاع إلى زيادة الائتمان المحلي بقيمة 833 مليار جنيه وبمعدل 21.9% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بمقدار 77.5 مليار جنيه بمعدل 31.8 من جهة أخرى.
وأوضح المركزي، أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت كمحصلة لارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 634.4 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بقيمة 11.2 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بقيمة 90.7 مليار جنيه.
وأضاف أن انخفاض المطلوبات من قطاع الأعمال العام بقيمة 3.3 مليار جنيه حدّت من زيادة الائتمان المحلي.
55.9 % تراجعا بصافي الأصول الأجنبية
وكشفت المركزي في نشرته الشهرية عن تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 167.7 مليار جنيه بنسبة 55.9% خلال الفترة (يوليو 2019/ مايو 2020).
وبرر المركزي هذا التراجع بأنه جاء كمحصلة لانخفاض كل من صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بما يعادل 140.9 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 26.8 مليار جنيه.
إضغط لتحميل العدد الثاني والثلاثون من نشرة دوت الخليج
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الائتمان يرفع صافي الأصول المحلية للجهاز المصرفي 21.2% بنهاية مايو 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.