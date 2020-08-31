الرئيس الفرنسي ماكرون يزور لبنان للمرة الثانية بعد أقل من شهر على انفجار بيروت

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العربية دوت نت – وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الاثنين إلى العاصمة اللبنانية بيروت في زيارة هي الثانية من نوعها خلال أقل من شهر بعد حادث انفجار المرفأ الذي وقع في الرابع من أغسطس من العام الحالي.
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وأفادت المعلومات بأن ماكرون توجّه فور وصوله إلى منزل الفنانة اللبنانية فيروز.
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