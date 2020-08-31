البنك ‎المركزي: ودائع العملاء ترتفع 1.8% إلى 4.6 تريليون جنيه بنهاية مايو

فهد حسين – ارتفعت ودائع العملاء بالجهاز المصرفي المصري بقيمة 84.8 مليار جنيه، أو 1.8%، بنهاية شهر مايو الماضي.

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وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري المصري اليوم الاثنين، أن ودائع العملاء بالجهاز المصرفي ارتفعت إلى 4.603 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 4.518 تريليون جنيه في أبريل السابق له.

وتوزعت ودائع الجهاز المصرفي بواقع 738.07 مليار جنيه للحكومة و3.865 تريليون جنيه لغير الحكومة بنهاية مايو، مقابل 726.3 مليار جنيه للحكومة و3.792 تريليون جنيه لغير الحكومة بنهاية أبريل 2020.

وزادت الودائع الحكومية خلال مايو بقيمة 11.7 مليار جنيه، لتبلغ 738 مليار جنيه كان نصيب الودائع بالعملة المحلية منها نحو 635.9 مليار جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 102.1 مليار جنيه.

كما ارتفعت الودائع غير الحكومية بنهاية مايو إلى 3.865 تريليون جنيه، موزعة بواقع نحو 3.204 تريليون جنيه بالعملة المحلية، مقابل 3.143 تريليون بنهاية أبريل السابق له، و نحو 660.4 مليار جنيه بالعملات الأجنبية مقابل ما يعادل 649.06 مليار جنيه بنهاية أبريل 2020.

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واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 64.5 مليار جنيه من الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية، ونحو 413.5 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص، و نحو 2.714 تريليون جنيه للقطاع العائلي، أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مُشتراه على 14 مليار جنيه.

أما الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية فتوزعت بواقع نحو 34 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، ونحو 170 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص، ونحو 448.3 مليار جنيه للقطاع العائلي، أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مٌشتراه على 7.5 مليار جنيه.‎

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