المؤشر الأمريكي ستاندرد آند بورز 500 يسجل أكبر مكاسبه لشهر أغسطس منذ 1986

– سجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 في بورصة وول ستريت أكبر مكاسبه لشهر أغسطس في أكثر من ثلاثة عقود، رغم أنه أغلق يوم الاثنين منخفضا مع توخي المستثمرين الحذر.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وصعد المؤشر ناسداك المجمع بفضل مكاسب لشركات كبرى للتكنولوجيا من بينها أبل.

وساعد تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) بالتسامح مع التضخم وإبقاء معدلات الفائدة منخفضة، إضافة إلى تطورات إيجابية في لقاحات وعلاجات لمرض كوفيد-19 وصعود قوي لأسهم شركات التكنولوجيا المؤشرين ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على الوصول إلى مستويات قياسية مرتفعة في أغسطس.

لكن بينما تواصل ولايات مثل نيو جيرزي تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا، أشار مستثمرون إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في أرجاء الولايات المتحدة تخطى ستة ملايين يوم الأحد وهو ما يعني أن الأزمة ستبقى في المستقبل المنظور.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 223.82 نقطة، أو 0.78%، إلى 28430.05 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 7.70 نقطة، أو 0.22%، ليغلق عند 3500.31 نقطة.

Advertisements

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 79.82 نقطة، أو 0.68%، إلى 11775.46 نقطة.

إضغط لتحميل العدد الثاني والثلاثون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج