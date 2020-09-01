المجموعة المالية تتصدر تعاملات شركات الوساطة بالبورصة بحصة سوقية 15%

دوت الخليج _ حافظت شركة المجموعة المالية للسمسرة على صدارة ترتيب تعاملات شركات الوساطة المالية في البورصة منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس، مسيطرة على حصة سوقية تقترب من ضعف أقرب المنافسين، وذلك عبر تنفيذ تداولات بقيمة53.3 مليار جنيه، تمثل نحو 15.1٪ من إجمالي تعاملات السوق.

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واحتدمت المنافسة على مركز الوصيف بين شركتي التجاري الدولي للسمسرة وهيرميس للوساطة، لتحسمه الأولى بفارق طفيف مسجلة تعاملات بقيمة 29.18 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 8.3٪، في مقابل 8.2٪ لهيرميس عن تداولات قيمتها 29 مليار جنيه.

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تسيطر مع شقيقتها هيرميس على 23.3٪ من التداولات منذ بداية العام

ويستحوذ بذلك تحالف المجموعة المالية وهيرميس على نحو 23.3٪ من إجمالي تعاملات البورصة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام، والتي تتضمن تعاملات السوق الرئيسية وبورصة النيل وسوق خارج المقصورة بما في ذلك السندات والصفقات.

واحتلت شركة فاروس المركز الرابع بحصة سوقية 6.7٪ وتعاملات بقيمة 23.5 مليار جنيه، تلاها في المرتبة الخامسة شركة بايونيرز عبر تنفيذ تداولات بقيمة إجمالية بلغت 19.9 مليار جنيه، تمثل نحو 5.7٪ من إجمالي تعاملات البورصة منذ بداية العام.

وجاءت شركة بلتون في المركز السادس بعد تنفيذ تعاملات بقيمة 16.03 مليار جنيه خلال الشهور الثمانية الأولى من العام، أمنت لها حصة سوقية في حدود 4.6٪، بينما اقتنصت شركة أرقام المركز السابع بقائمة ترتيب تعاملات شركات السمسرة بحصة سوقية 3.6٪ عن تعاملات بقيمة 12.5 مليار جنيه.

ونجحت شركة سيجما في حسم المركز الثامن لصالحها بعد منافسة قوية مع شركة نعيم للوساطة، وسجلت تعاملات بقيمة 9.55 مليار جنيه، في مقابل 9.52 لشركة نعيم التي جاءت في المركز التاسع رغم تساوي الحصة السوقية للشركتين عند 2.7٪.

ولحقت شركة عربية أون لاين بركب الكبار، محتلة المركز العاشر بالقائمة بحصة سوقية 2.6٪ تمثل تعاملات بقيمة إجمالية 9.1 مليار جنيه منذ بداية العام.

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وعلى صعيد تعاملات شهر أغسطس فقط، احتلت شركة هيرميس مركز الصدارة عبر تنفيذ تداولات بقيمة 5.07 مليار جنيه تمثل نحو 9٪ من التعاملات، تلاها في المرتبة الثانية شقيقتها المجموعة المالية للسمسرة مسيطرة على نحو 7.7٪ من التداولات الشهرية بقيمة 4.3 مليار جنيه، ليستحوذ الثنائي بذلك على نحو 16.7٪ من تعاملات الشهر المنتهي.

وفي المركز الثالث جاءت شركة التجاري الدولي بحصة سوقية 7.1٪ من تعاملات البورصة خلال شهر أغسطس، تلاها شركتا بايونيرز وبلتون عن تعاملات بنسبة 5.7٪ و4.9٪ على التوالي.

تغيرات بسيطة في ترتيب مراكز الكبار في أغسطس.. ومباشر تنضم للقائمة الشهرية على حساب نعيم

ولم تختلف الشركات المتنافسة على المراكز العشرة الأولى بالقائمة الشهرية كثيرًا عن التعاملات المجمعة منذ بداية العام، باستثناء التغير في بعض المراكز، ودخول شركة مباشر إنترناشيونال لقائمة العشر الكبار في أغسطس على حساب شركة نعيم التي جاءت في المرتبة الحادية عشرة.

واحتلت شركة عربية أون لاين المركز السادس بترتيب شهر أغسطس عن تعاملات بنسبة 3.8٪، تلاها في المركزين السابع والثامن شركتا مباشر وسيجما بحصة سوقية متساوية 3.6٪ وبفارق طفيف في قيمة التعاملات.

أما المركز التاسع فكان من نصيب شركة فاروس التي نفذت تعاملات بقيمة 1.9 مليار جنيه تمثل نحو 3.4٪ من تعاملات الشهر المنتهي، في مقابل حصة سوقية بنسبة 3.1٪ لشركة أرقام التي جاءت في المركز العاشر بترتيب تعاملات شركات الوساطة المالية خلال شهر أغسطس.

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