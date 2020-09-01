منوتشين يحمل الديموقراطيين مسؤولية فشل المفاوضات حول خطة مساعدات اقتصادية جديدة

وكالات _ حمل وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الإثنين خصومه الديموقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ في الكونجرس المسؤولية عن فشل المفاوضات حول خطة اقتصادية جديدة لمساعدة الأسر والشركات والمدارس والمجتمعات المحليّة، مشيرا إلى أن حلفاءه الجمهوريين سيقترحون الأسبوع المقبل خطّة جديدة.

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وقال منوتشين لقناة “فوكس بيزنس” التلفزيونية إنّ رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر “لا يريدان التفاوض بحسن نيّة”.

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وأضاف أنّ “الرئيس يريد منّا توفير المزيد من الأموال لمساعدة الأطفال والوظائف، ويمكننا أن نضخّ بسرعة تريليون دولار أخرى في الاقتصاد”.

وأوضح منوتشين أنّ الديموقراطيين رفضوا هذه الخطة، وتقدّموا بخطة أخرى بقيمة 3 تريليونات دولار، لكنّ الطرفين لم يتمكّنا من التوصّل إلى اتّفاق بعد أسابيع عدّة من المناقشات.

وأضاف “كما قلت من قبل، إذا لم يكن هذا كافياً (…) يمكننا دائماً العودة والقيام بالمزيد، ولكن لدينا انتعاش اقتصادي جيّد بفضل عمليات إعادة فتح الاقتصاد” بعد الإغلاق الذي حتّمته إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجدّ.

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ولفت الوزير إلى أنّ قادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ سيتقدّمون الأسبوع المقبل بمشروع قانون جديد يركّز على مساعدة الأطفال والوظائف ويلحظ كذلك “حماية قانونية للشركات الصغيرة”، من دون مزيد من التفاصيل.

ومجلس الشيوخ في عطلة ومن المقرّر أن يستأنف عمله في 8 سبتمبر.

ولا يزال الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة بطيئاً وكذلك حال الإنفاق الاستهلاكي في حين يواجه عودة الأمريكيين إلى العمل عائق يتمثّل في أنّ العديد من المدارس لا تزال مغلقة بسبب جائحة كوفيد-19.

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