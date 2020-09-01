مصر الجديدة للإسكان تربح 372.8 مليون جنيه خلال عام وإيرادات النشاط تتراجع 20%

رنا ممدوح _ تراجعت صافي أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير هامشياً بنسبة 0.9% وذلك بعد خصم الضريبة لتصل إلى 372.791 مليون جنيه، خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 376.390 مليون جنيه بالعام المقارن 2019.

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وانخفضت إيرادات النشاط وفقاً لإفصاح شركة مصر الجديدة للإسكان المرسل للبورصة اليوم، بنسبة 20% لتصل إلى 1.099.463 مليار جنيه وذلك خلال الفترة من بداية يوليو 2019 وحتى يونيو الماضي، مقابل 1.228.534 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

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وتراجع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 869.763 مليون جنيه مقابل 869.046 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

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وتساوي النصيب الأساسي للسهم في الأرباح خلال الفترة مع العام المقارن عند 0.28 جنيه .

وأرجعت مصر الجديدة للإسكان انخفاض مؤشراتها المالية نتيجة الركود وتوقف العديد من القطاعات الاقتصادية مما تسبب في انخفاض الطلب وكان له تأثير على القطاع العقاري.

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