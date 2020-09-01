بالم هيلز للتعمير: تراجع الأرباح المجمعة 40% لتصل إلى 282 مليون جنيه بالنصف الأول

رنا ممدوح _ تراجعت صافي الأرباح المجمعة لشركة بالم هيلز للتعمير بنسبة 40%، لتصل إلى 282.043 مليون جنيه وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 470.482 مليون جنيه بالنصف المقارن بعام 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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وانخفضت صافي إيرادات النشاط وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 2.008.212 مليار جنيه وذلك بأول ستة أشهر من العام الجاري، مقابل 2.515.075 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

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وتراجع مجمل ربح النشاط خلال نفس الفترة إلى 750.580 مليون جنيه مقابل 1.007.580 مليار جنيه بالفترة المماثلة.

وسجلت تكاليف النشاط خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري مبلغ 1.250.290 مليار جنيه، مقابل 1.487.791 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

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وبلغ نصيب السهم في الأرباح 0.089 جنيه مقابل 0.145 جنيه بالفترة المماثلة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فتراجعت صافي أرباح بالم هيلز للتعمير إلى 227.224 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 291.056 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2019.

وانخفضت صافي إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 1.150.897 مليار جنيه مقابل 1.404.944 مليار جنيه بالفترة المماثلة.

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