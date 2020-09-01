بالم هيلز للتعمير تستعد لعملية توريق في حدود مليار جنيه

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير في جلسته المنعقدة أمس، على القيام بعملية توريق في حدود مليار جنيه.

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وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فوافق المجلس على إحالة حقوق عملية التوريق المالية ومستحقاتها آجلة الدفع والمضمونة بضمانات مختلفة إلى الشركة المصرية للتوريق.

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كما وافق المجلس على قبول تعيين دينا زكري كعضو مجلس إدارة ممثلا عن البنك العربي الأفريقي الدولي في ضوء التغييرات التي طرأت على هيكل المساهمين وذلك بدلا من محمد سلطان والمستقيل بسبتمبر الماضي من منصبة كعضو مجلس إدارة منتدب.

وفي منتصف يوليو الماضي، تخارجت شركة يو بي بي كابيتال للاستثمار من بالم هيلز للتعمير ببيع كامل حصتها في رأس المال البالغة 12.25%، لصالح البنك العربي الأفريقي الدولي.

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وتراجعت صافي الأرباح المجمعة لشركة بالم هيلز للتعمير بنسبة 40%، لتصل إلى 282.043 مليون جنيه وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 470.482 مليون جنيه بالنصف المقارن بعام 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وانخفضت صافي إيرادات النشاط إلى 2.008.212 مليار جنيه وذلك بأول ستة أشهر من العام الجاري، مقابل 2.515.075 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

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