البورصة تتراجع 0.55% في مستهل التعاملات بضغط من مبيعات المؤسسات الأجنبية

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع بضغط من القوى البيعية للمؤسسات الأجنبية.

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وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.55%، ليتداول عند مستوى 11304 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني تراجعاً بنسبة 0.81%، ليتداول عند مستوى 67.02 جنيه.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.77% و0.67% على التوالي.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 1.800.264 مليار جنيه على 104 شركة من خلال 1858 عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية – راميدا المصدرة لعدد 405.365 مليون سهم بقيمة إجمالية 1.657.943 مليار جنيه وذلك في إطار إعادة الهيكلة المذكورة بنشرة طرح أسهم الشركة.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 46 شركة مقابل ارتفاع 18 في حين لم تتغير أسعار 40.

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وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 1.370.727 مليار جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 1.401.534 مليار جنيه ، مقابل 30.807 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 946.216 مليون جنيه، منها 757.772 مليون جنيه للأفراد، و190.443 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 422.511 مليون جنيه، منها 405.413 مليون جنيه للمؤسسات، و17.098 مليون جنيه للأفراد.

وتصدر سهم شركة النصر للأعمال المدنية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.81%، تلاه سهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو بنسبة 3.97%، ثم سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 3.66%.

في حين تصدر سهم مصر الوطنية للصلب – عتاقة قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 5.61%، تلاه سهم برايم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 4.52%، ثم سهم الكابلات الكهربائية المصرية بنسبة 4.26%.

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