أسعار الذهب تصعد لأعلى مستوى في نحو أسبوعين مع تراجع الدولار

_ ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء لأعلى مستوى في نحو أسبوعين مع تراجع الدولار لأدنى مستوياته في عدة أعوام وسط مراهنة على أن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل منخفضة لفترة أطول في ظل إطار السياسة الجديدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

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وصعد ت أسعارالذهب في السوق الفورية 0.8 بالمئة إلى 1985.64 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ 19 أغسطس عند 1989.42 دولار في وقت سابق من الجلسة.

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وارتفع الذهب 0.8 بالمئة في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة إلى 1994.40 دولار.

ونزل مؤشر الدولار لأقل مستوى فيما يزيد عن عامين أمام منافسيه ما يجعل الذهب أرخص لحائزي عملات أخرى.

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وأدت استراتيجيةالسياسة النقدية الجديدة لمجلس الاحتياطي، التي قد تقود لارتفاع طفيف في معدل التضخم وبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول، لبيع الدولار لتتجه الأموال إلى الذهب الملاذ الآمن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.5 بالمئة إلى 28.64 دولار للأوقية بعدما لامست أعلى مستوى منذ 11 أغسطس.

وصعد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 942.69 دولار وزاد البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 2280.82 دولار.

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