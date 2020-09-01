حاكم مصرف لبنان: القرارات المتعلقة بمتطلبات البنوك ستسهم في استقرار سعر الصرف

_ قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي يوم الثلاثاء إن قرارات جديدة متعلقة بمتطلبات للبنوك ستساهم في استقرار سعر صرف الليرة.

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وتابع لسكاي نيوز عربية أن احتياطيات لبنان تبلغ 19.5 مليار دولار علاوة على احتياطيات الذهب، وأنه يجب إعادة 30 بالمئة من الأموال التي خرجت من بنوك لبنان مضيفا أنه ليس منطقيا ألا يحتفظ أصحاب البنوك بأموالهم في البنوك المملوكة لهم.

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وذكر حاكم مصرف لبنان أن البنوك التي لن تمتثل لأحدث توجيهات بشأن معدلات رأس المال سيتعين عليها الخروج من السوق بعد فبراير.

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