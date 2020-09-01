اليورو يصعد لأعلى مستوى في 28 شهرا مع تصاعد خسائر العملة الأمريكية

وكالات _ اقترب اليورو من مستوى 1.20 دولار اليوم بعدما صعد لذروة جديدة عند أعلى مستوى في 28 شهرا بينما ضعفت العملة الأمريكية لأقل مستوى لعدة أعوام مع رهان على أن إطار العمل الجديد لسياسة الفيدرالي الأمريكي تعني استمرار أسعار الفائدة منخفضة لمدة أطول.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وبلغ اليورو 1.1997 دولار في التعاملات في آسيا وهو أعلى مستوى منذ مايو 2018 ليسجل مكاسب 7.5 في المائة في ثلاثة أشهر.

إضغط لتحميل العدد الثالث والثلاثون من نشرة دوت الخليج

وشجع إعلان مجلس الاحتياطي الأسبوع الماضي قبول فترات تشهد معدل تضخم أعلى والتركيز علي متوسط معدل التضخم ومعدلات توظيف أعلى المتعاملين على بيع الدولار.

وضغطت الضبابية السياسية في الولايات المتحدة قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر والمخاوف بشأن وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي على الدولار، وكان اليورو المستفيد الأكبر.

وفي أحدث تعاملات، صعدت العملة الأوروبية الموحدة 0.3 في المائة إلى 1.1968 دولار.

Advertisements

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من منافسيها، 0.2 في المائة إلى 91.954 بعدما سجل أقل مستوى منذ أبريل 2018 في وقت سابق.

وكسب الجنيه الاسترليني 0.4 في المائة ليصعد إلى 1.3422 دولار وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر بفضل ضعف الدولار وبعدما صرح وزير الخارجية الياباني بوجود توافق إلى حد كبير على قرب التوصل لاتفاق تجاري بين اليابان وبريطانيا.

وسجل الدولار 0.9014 فرنك سويسري مرتفعا قليلا عن أقل مستوى فيما يزيد عن خمسة أعوام.

وأمام العملة اليابانية، تراجع الدولار 0.2 في المائة إلى 105.74 ين.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج