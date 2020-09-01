مال وأعمال

معدل البطالة بمنطقة اليورو يرتفع إلى 7.9% في يوليو على الرغم من إعادة فتح الاقتصاد

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وكالات _ ارتفع معدل البطالة مرة أخرى في منطقة اليورو حيث لا يزال تأثير جائحة فيروس محسوسًا.

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وقدرت الأرقام الرسمية معدل البطالة في المنطقة عند 7.9% لشهر يوليو.

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ويأتي ذلك بعد أن سجلت منطقة اليورو معدل بطالة معدل 7.7% في يونيو.

هذا وتظهر الأرقام صورة متدهورة لكنها لا تزال أدنى من المستوى القياسي المنخفض الذي شوهد في خضم أزمة الديون السيادية.

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وتعاني منطقة اليورو من ركود اقتصادي حاد في أعقاب جائحة فيروس كورونا، إذ تقلص الاقتصاد المكون من 19 دولة بنسبة 12.1% في الربع الثاني من العام بعد إجراءات إغلاق صارمة لمنع المزيد من التلوث.

وكان الانكماش هو الأسوأ منذ أن بدأت السجلات في عام 1995 ، وفقًا ليوروستات.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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