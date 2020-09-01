معدل البطالة بمنطقة اليورو يرتفع إلى 7.9% في يوليو على الرغم من إعادة فتح الاقتصاد

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وكالات _ ارتفع معدل البطالة مرة أخرى في منطقة اليورو حيث لا يزال تأثير جائحة فيروس كورونا محسوسًا.
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وقدرت الأرقام الرسمية معدل البطالة في المنطقة عند 7.9% لشهر يوليو.
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ويأتي ذلك بعد أن سجلت منطقة اليورو معدل بطالة معدل 7.7% في يونيو.
هذا وتظهر الأرقام صورة متدهورة لكنها لا تزال أدنى من المستوى القياسي المنخفض الذي شوهد في خضم أزمة الديون السيادية.
وتعاني منطقة اليورو من ركود اقتصادي حاد في أعقاب جائحة فيروس كورونا، إذ تقلص الاقتصاد المكون من 19 دولة بنسبة 12.1% في الربع الثاني من العام بعد إجراءات إغلاق صارمة لمنع المزيد من التلوث.
وكان الانكماش هو الأسوأ منذ أن بدأت السجلات في عام 1995 ، وفقًا ليوروستات.
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