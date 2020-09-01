بحوث هيرميس تتصدر استطلاع مؤسسة Institutional Investor للعام الثالث على التوالي عن الأسواق المبتدئة

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس عن حصول قطاع البحوث على المركز الأول بين أفضل شركات البحوث بالأسواق المبتدئة، والمركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوجه عام خلال استطلاع مؤسسة Institutional Investor لعام 2020، وذلك للسنة الثالثة على التوالي.

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كما احتل القطاع المركز السابع على مستوى الأسواق الناشئة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مع تصنيف ستة محللين من فريق القطاع ضمن قائمة أفضل 15 محللاً بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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كما حصل ستة محللين من فريق البحوث بالمجموعة المالية هيرميس على مراكز متقدمة بتصنيفات استطلاع عام 2020، حيث حصل كل من محمد أبو باشا وروناك جاديا على المركزين الثاني والثالث على التوالي ضمن فئة أفضل محللي البحوث بالأسواق المبتدئة، بينما جاء كل من كاتو موكورو ولويس كولاكو في المركز الرابع.

واحتل كل من حاتم علاء وندى أمين المركز الثاني ضمن فئة أفضل محللي البحوث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد أثمر ذلك عن حصول المجموعة المالية هيرميس على المركز السادس ضمن فئة أفضل شركات البحوث في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من حيث التغطية الإدارية، والمركز التاسع من حيث تغطية المبيعات بوجه عام، علمًا بان الشركة احتلت المركز الثاني ضمن فئتي الأسواق المبتدئة وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي هذا السياق، أعرب أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه باستمرار تصنيف قطاع البحوث كأفضل مقدم للخدمات والمنتجات البحثية في الأسواق المبتدئة عامًا تلو الآخر، ولا سيما العام الحالي الذي تشهد خلاله المؤسسات الاستثمارية مستجدات استثنائية تتطلب تحليلات ثاقبة وتوجيهات سديدة مثل التي ينفرد بها قطاع البحوث بالمجموعة منذ نشأته.

وأكد شمس الدين حرص القطاع على التوسع بتغطيته البحثية عبر تقديم أفضل المنتجات البحثية بالأسواق الناشئة والمبتدئة وتوفير الرؤى والتحليلات الثاقبة لتوجهات تلك الأسواق، سعيًا لتزويد المستثمرين من كبرى المؤسسات العالمية بالمنتجات والخدمات التي ترقى لتوقعاتهم.

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جدير بالذكر أن قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس نجح في تنمية أعماله والتحول إلى أفضل مقدم للرؤى والتحليلات الثاقبة للأسواق الرئيسية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومجموعة من الأسواق الناشئة والمبتدئة سريعة النمو بأفريقيا وآسيا.

ويدعم القطاع عمليات الطرح العام الأولي التي تشارك فيها المجموعة المالية هيرميس، كما يواصل تنمية خدماته عبر القنوات الرقمية لإتاحة الوصول إلى أفضل المنتجات البحثية الموثوقة من خلال شبكة الانترنت.

ويقوم القطاع حاليًا بتغطية 291 شركة في 22 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، ومن بينها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عُمان، والكويت وقطر وكينيا ونيجيريا وباكستان وبنجلاديش وفيتنام.

ومن جانبه أوضح محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، أن اختيار أبرز المستثمرين العالميين للمجموعة كأفضل مقدم للمنتجات البحثية في الأسواق المبتدئة بعد فترة وجيزة من دخولها، يعد شهادة قوية على جودة التغطية البحثية التي ينفرد بها قطاع البحوث بالمجموعة وقدرته على توفير الرؤى والتحليلات الثاقبة التي تحظى بتقدير مجتمع الاستثمار بالأسواق المبتدئة.

وأشار عبيد إلى نجاح المجموعة المالية هيرميس في احتلال أعلى المراكز بقوائم تصنيف شركات الوساطة في أسواق كينيا ونيجيريا وباكستان، بالتوازي مع الإشادة المستمرة التي يحصدها قطاع البحوث على تغطيته غير المسبوقة للأسواق المبتدئة، علمًا بأن المجموعة تعتزم مواصلة التوسع بتلك الأسواق وتنمية حصتها السوقية خلال الفترة المقبلة.

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