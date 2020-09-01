كيما تتحول للخسارة بصافي 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020

رنا ممدوح – تحولت شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، إلى الخسارة مسجلة صافي خسائر بعد خصم الضريبة بقيمة 1.538.825 مليار جنيه، خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2020، مقابل 32.339 مليون جنيه أرباح بالعام السابق له.

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وانخفضت إيرادات النشاط الجاري، وفقاً لإفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، إلى 320.630 مليون جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 341.079 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

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وسجلت كيما مجمل خسارة خلال نفس الفترة بمبلغ 136.823 مليون جنيه، مقابل 17.097 مليون جنيه مجمل ربح بالفترة المماثلة.

وأرجعت الشركة تحولها للخسارة إلى أن قائمة الدخل خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي تضمنت الآتي:-

– انخفاض قيمة المبيعات بقيمة 20 مليون جنيه

– زيادة تكاليف إيرادات النشاط بقيمة 43 مليون جنيه.

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– زيادة المصروفات الإدارية بقيمة 43 مليون جنيه.

-انخفاض الفوائد الدائنة بقيمة 46 مليون جنيه.

– زيادة الفوائد المدينة بقيمة 111 مليون جنيه.

– انخفاض أرباح فروق العملة بقيمة 122 مليون جنيه.

– زيادة الضريبة المؤجلة بقيمة 1.194 مليار جنيه.

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