كيما تتحول للخسارة بصافي 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020

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رنا ممدوح – تحولت شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، إلى الخسارة مسجلة صافي خسائر بعد خصم الضريبة بقيمة 1.538.825 مليار جنيه، خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2020، مقابل 32.339 مليون جنيه أرباح بالعام السابق له.
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وانخفضت إيرادات النشاط الجاري، وفقاً لإفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، إلى 320.630 مليون جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 341.079 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
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وسجلت كيما مجمل خسارة خلال نفس الفترة بمبلغ 136.823 مليون جنيه، مقابل 17.097 مليون جنيه مجمل ربح بالفترة المماثلة.
وأرجعت الشركة تحولها للخسارة إلى أن قائمة الدخل خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي تضمنت الآتي:-
– انخفاض قيمة المبيعات بقيمة 20 مليون جنيه
– زيادة تكاليف إيرادات النشاط بقيمة 43 مليون جنيه.
– زيادة المصروفات الإدارية بقيمة 43 مليون جنيه.
-انخفاض الفوائد الدائنة بقيمة 46 مليون جنيه.
– زيادة الفوائد المدينة بقيمة 111 مليون جنيه.
– انخفاض أرباح فروق العملة بقيمة 122 مليون جنيه.
– زيادة الضريبة المؤجلة بقيمة 1.194 مليار جنيه.
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