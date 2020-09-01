اتهام وريث سامسونج الكورية بالاحتيال والتلاعب في أسعار الأسهم

وكالات _ وجه الادعاء العام في كوريا الجنوبية اتهامات لـ “لي جاي يونج”، وريث شركة “سامسونج” العملاقة، بارتكاب عدة جرائم على صلة بصفقة اندماج مثيرة للجدل بين شركتين تابعتين للمجموعة.

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وأفادت وسائل إعلام محلية اليوم بأن الادعاء وجه لنائب رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات، والذي يبلغ من العمر 52 عاما، عددا من الاتهامات، بينها الاحتيال والتلاعب في أسعار الأسهم.

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ويشتبه المحققون في أن الإدارة استخدمت وسائل غير قانونية للترويج لدمج شركة البناء “سامسونج سي آند تي” مع شركة “تشيل للصناعات” قبل خمس سنوات.

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ووفقا للمتابعين، استفادت العائلة المؤسسة لشركة سامسونج من الاندماج. وينفي “لي” هذه الاتهامات.

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