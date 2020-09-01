اتهام وريث سامسونج الكورية بالاحتيال والتلاعب في أسعار الأسهم

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وكالات _ وجه الادعاء العام في كوريا الجنوبية اتهامات لـ “لي جاي يونج”، وريث شركة “سامسونج” العملاقة، بارتكاب عدة جرائم على صلة بصفقة اندماج مثيرة للجدل بين شركتين تابعتين للمجموعة.
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وأفادت وسائل إعلام محلية اليوم بأن الادعاء وجه لنائب رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات، والذي يبلغ من العمر 52 عاما، عددا من الاتهامات، بينها الاحتيال والتلاعب في أسعار الأسهم.
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ويشتبه المحققون في أن الإدارة استخدمت وسائل غير قانونية للترويج لدمج شركة البناء “سامسونج سي آند تي” مع شركة “تشيل للصناعات” قبل خمس سنوات.
ووفقا للمتابعين، استفادت العائلة المؤسسة لشركة سامسونج من الاندماج. وينفي “لي” هذه الاتهامات.
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