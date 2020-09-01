التضخم في منطقة اليورو يدخل النطاق السلبي لأول مرة منذ مايو 2016

وكالات _ تحول معدل التضخم في منطقة اليورو سلبا الشهر الماضي لأول مرة منذ مايو 2016 ليزيد فرص ضخ البنك المركزي المصري الأوروبي مزيدا من التحفيز من أجل صعود الأسعار التي لم تبلغ الهدف الموضوع لما يزيد عن سبعة أعوام.

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ونزل معدل التضخم السنوي في 19 دولة تتعامل باليورو إلى -0.2 في أغسطس من 0.4 في يوليو، ليأتي أقل من توقعات المحللين بقراءة 0.2%، وينخفض كثيرا عن هدف البنك المركزي المصري الأوروبي بانخفاض طفيف عن 2%.

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ويثير قلق واضعي السياسات تهاوي معدل التضخم الأساسي ما يشير إلى أن أعمق ركود في الذاكرة الحية للكتلة ليس صدمة مؤقتة فحسب بل قد يثبت أن تاثيره على أسعار المستهلكين سيكون أكبر ويمتد لفترة أطول.

ونزل معدل التضخم، الذي يستبعد أسعار الوقود والأغذية غير المصنعة الأكثر تقلبا ويتابعه البنك عن كثب، إلى 0.6% من 1.3% بينما نزل مقياس أضيق يستبعد الخمور والتبغ، إلى 0.4% من 1.2%. ويبعد الاثنان كثيرا عن توقعات المحللين.

وقال فريدريك دوكروزيت من بيستيت ولث مانجمنت “لا يمكن تفادي التأثيرات الانكماشية للأزمة على الأقل خلال الفصول المقبلة”.

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وتابع “نتمسك بتوقعنا لأن يرفع البنك المركزي المصري الأوروبي… برنامج المشتريات الطارئ للجائحة مجددا بواقع 500 مليار يورو على الأرجح في ديسمبر”.

هذا وهوت أسعار الطاقة 7.8% على أساس سنوي في أغسطس بعد هبوط 8.4% في يوليو.

كما تراجعت أسعار السلع غير الصناعية بنسبة 0.1% عقب زيادة 1.6% في يوليو.

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