شراكة بين ماستركارد ودليفري هيرو لرقمنة المدفوعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

دوت الخليج – أبرمت شركة دليفري هيرو Delivery Hero منصة خدمات التوصيل المحلي، شراكة مع ماستركارد لرقمنة معاملات الدفع عبر جميع علاماتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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وستستفيد شبكة توصيل الطعام العالمية من خبرة وتكنولوجيا ماستركارد من أجل تعزيز التحول الرقمي للمستهلكين وعاملي التوصيل والمطاعم، وتشمل الشراكة مصر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، وسلطنة عُمان، والبحرين، والأردن من خلال العلامات التجارية التابعة لشركة دليفري هيرو مثل طلبات Talabat وHungerstation، وزوماتو Zomato.

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ومن خلال هذه الشراكة، يستطيع أكثر من 20 مليون مستهلك طلب الطعام عبر الإنترنت من خلال تطبيقات دليفري هيرو، والدفع باستخدام حلول لاتلامسية مثل البطاقات والمحافظ الرقمية وغيرها.

وأدى انتشار فيروس كورونا المستجد إلى زيادة أهمية المدفوعات الرقمية بشكل كبير، حيث شهدت منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ارتفاع عدد الطلبات التي تم دفع قيمتها عبر الإنترنت بأكثر من 40٪ خلال النصف الأول من عام 2020.

أكثر من 650 ألف عامل توصيل و100 ألف مطعم ينضمون للنظام المالي الرقمي

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كما تتضمن الشراكة إطلاق حل البطاقة “الافتراضية”، التي ستمكّن أكثر من 650,000 عامل توصيل من الحصول على إيراداتهم من خلال أجهزتهم المحمولة وصرفها بشكل فوري.

وقالت آمنة أجمل، النائب التنفيذي للرئيس لشؤون تطوير الأسواق لدى ماستركارد في الشرق الأوسط وإفريقيا: إن الشراكة الاستراتيجية مع دليفري هيرو علامة فارقة في إطار التعاون لرقمنة المدفوعات بكافة أشكالها، ولتحقيق ذلك، تحرص ماستركارد على تمكين المستهلكين وأصحاب الأعمال من الدفع بشكل آمن ومضمون، وتيسير حصول عاملي التوصيل على المزيد من الخدمات المالية لأول مرة، مما يؤدي إلى زيادة الشمول والابتكار المالي في جميع أنحاء المنطقة.

وقال أورخان عبد الله ييف، نائب الرئيس للتكنولوجيا المالية في شركة دليفري هيرو، إن الابتكار يشكّل جزءا أساسيا في صميم أعمال الشركة، حيث يعمل فريق التقنيات المالية باستمرار على الارتقاء بمعايير القطاع، مؤكدا أن التعاون مع شريك مثل ماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيسمح لدليفري هيرو بتشكيل مستقبل التكنولوجيا المالية.

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