البورصة تواصل التراجع منتصف التعاملات بضغط مبيعات المؤسسات الأجنبية والثلاثيني يفقد 0.6%

رنا ممدوح _ واصل مؤشر البورصة الرئيسي التراجع في منتصف تعاملات اليوم، مسجلاً 0.59% انخفاضاً، ليتداول عند مستوى 11299 نقطة.

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جاء ذلك بضغط من القوى البيعية للمؤسسات الأجنبية، بجانب تراجع سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 0.8%، ليتداول عند مستوى 67.03 جنيه.

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في حين تراجع مؤشر EGX70 عن خسائره الصباحية مسجلاً ارتفاع هامشي بنسبة 0.06%، بينما تراجع EGX100 بنسبة 0.14%.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 2.341.884 مليار جنيه على 163 شركة من خلال 20940 عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير، على أسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية – راميدا المصدرة لعدد 405.365 مليون سهم بقيمة إجمالية 1.657.943 مليار جنيه وذلك في إطار إعادة الهيكلة المذكورة بنشرة طرح أسهم الشركة.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 77 شركة مقابل ارتفاع 61 في حين لم تتغير أسعار 25.

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وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 1.381.388 مليار جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 1.412.165 مليار جنيه، مقابل 30.777 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 953.317 مليون جنيه، منها 826.899 مليون جنيه للأفراد، و124.417 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 428.071 مليون جنيه، منها 401.313 مليون جنيه للمؤسسات و26.758 مليون جنيه للأفراد.

وتصدر سهم شركة النصر للاعمال المدنية قائمة الاكثر ارتفاعاً بنسبة 8.81%، تلاه سهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 8.19%، ثم سهم الشرقية الوطنية للأمن الغذائية بنسبة 7.96%.

في حين تصدر سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 4.73%، تلاه سهم القاهرة للدواجن بنسبة 4.05%، ثم سهم السويس للأسمنت بنسبة 3.85%.

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