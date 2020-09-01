مال وأعمال

التموين تقرر صرف كمامة واحدة إجباريا على البطاقات التي تتضمن 4 أفراد فأكثر

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قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن يتم صرف كمامة واحدة فقط إجباريًا شهرياً على البطاقات التموينية التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختيارياً للبطاقات المتضمنة 3 أفراد فأقل وذلك اعتباراً من اليوم 1-9-2020.

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وقالت الوزارة في بيانها أنه ذلك يأتي في إطار حرص الدولة والحكومة المصرية على صحة وسلامة المواطنين، وفي ظل تزايد منحنى الإصابات بسبب فيروس (كوفيد19)، مع تلاحظ عدم إلتزام بعض المواطنين حالياً بارتداء الكمامات، وعدم الوعي الكافي بخطورة هذه المرحلة من الوباء العالمي، وبعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولي للوقاية والحد من انتشار الفيروس.

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وقالت وزارة التموين أنها تهيب بمكاتب التموين ومنافذ مشروع جمعيتي سرعة التوجه لمخازن شركتي الجملة (العامة/ المصرية) لإستلام الكميات المخصصة لهم من الكمامات لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية، لضمان انتظام عملية صرف المقررات التموينية.

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وأكدت على أن ذلك حرصاً منها للاستفادة من قدرة وفاعلية البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والإستراتيجية علي أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد قاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64 مليون مستفيد، فضلاً عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة أنحاء الجمهورية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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