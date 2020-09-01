إيلون ماسك يتجاوز مارك زوكربيرج ويصبح ثالث أغنى شخص في العالم

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وكالات _ يعد الآن إيلون ماسك ثالث أغنى رجل في العالم، حيث تجاوزت ثروته مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك يوم الإثنين وذلك بدعم من الصعود المستمر لأسهم شركة تسلا .
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وتبلغ قيمة ثروة ماسك الآن 115.4 مليار دولار مقارنة بـ 110.8 مليار دولار لزوكربيرج ، وفقًا لمؤشر بلومبيرج.
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شهد ماسك ، 49 عامًا ، ارتفاعًا هائلا في ثروته ، حيث زادت ثروته الصافية بمقدار 87.8 مليار دولار هذا العام مع ارتفاع أسهم تسلا بنسبة 500 في المائة تقريبًا.
وتتجاوز القيمة السوقية لشركة تسلا البالغة 464 مليار دولار الآن قيمة شركة البيع بالتجزئة العملاقة “وول مارت” ، أكبر شركة في الولايات المتحدة من حيث الإيرادات.
لكن لا يزال أمام ماسك طريق طويل ليصبح أغنى شخص في العالم، حيث تبلغ قيمة ثروة جيف بيزوس مؤسس أمازون أكثر من 200 مليار دولار.
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