سعر الدولار مستقر في بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي والعربي الإفريقي

شاهندة إبراهيم – استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه حتى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، في معظم بنوك القطاع المصرفي، فيما ارتفع قرشا واحدا في عدد محدود من البنوك.

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وواصل الدولار استقراره، في بنكي الأهلي المصري ومصر عند مستوى 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع، وكذلك في بنوك: التجاري الدولي، والعربي الإفريقي، والإسكندرية عند 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

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كما استقر سعر صرف الدولار أيضًا في المصرف العربي الدولي عند 15.80 جنيه للشراء ونحو 15.90 جنيه للبيع، دون تغيير عن المستوى المسجل في تعاملات الأمس.

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فيما رفع بنك كريدي أجريكول سعر الدولار بواقع قرشًا واحدًا، ليصل إلى 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع، في مقابل 15.80 جنيه للشراء ونحو 15.90 جنيه للبيع بختام الإثتين.

كما ارتفع الدولار قرشًا في بنك إتش إس بي سي، بالغًا 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع، مقارنة مع 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.

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