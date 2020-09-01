اتحاد التأمين يدعو الشركات الكبرى إلى التعاون أو الاستحواذ على شركات التأمين التكنولوجي الناشئة

دعا الاتحاد المصري للتأمين الشركات التي تتطلع إلى تبسيط العمليات التقليدية وإدخال ابتكارات (التي قد تميزها في طريقة تعاملها مع العملاء) أن تفكر في التعاون مع شركات التأمين التكنولوجي الناشئة أو حتى الاستحواذ عليها.

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وأكد الاتحاد في نشرته الصادرة الأسبوع الجاري، أنه من الممكن أن تستفيد شركات التأمين التكنولوجي الناشئة من الخبرة السوقية للشركات الكبيرة ورأس المال وإقرار علامة تجارية.

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وتوقع أن تقود الشركات التي تتطلع إلى تعزيز أعمالها أنشطة الدمج والاستحواذ وخصوصًا خلال فترات عدم اليقين الناتجة عما يواجه العالم من أثار جائحة وباء كوفيد 19 في محاولة منها للحد من تقلبات الأرباح وخلق كيانات ذات قوة ائتمانية كبيرة وقدرة على تحمل المخاطر وتقلب الأسواق وذلك خلال الفترة المقبلة.

واستعرضت النشرة، عدة محاور فيما يخص عمليات الدمج والاستحواذ في قطاع التأمين وهي أنواع الدمج والاستحواذ، والعوامل المؤثرة في قرارات الدمج والاستحواذ، واحصائيات عالمية.

وأوضحت النشرة أن هناك خمس أنواع أساسية من عمليات الدمج وهي :

– الدمج الأفقي Horizontal Merger: بين الشركات المتنافسة بشكل مباشر فيما بينها من حيث خطوط الإنتاج والأسواق

– الدمج العمودي Vertical Merger: بين الشركات التي تعمل على طول سلسلة التوريد Supply-Chain نفسها (على سبيل المثال، تندمج شركة البيع بالتجزئة في صناعة قطع غيار السيارات مع شركة توفر المواد الخام لقطع غيار السيارات.)

– دمج التوسع في الأسواق Market-Extension Merger : بين شركات في أسواق مختلفة تقدم منتجات أو خدمات متشابهة

– دمج التوسع في المنتجات Product -Extension Merger : بين الشركات في نفس الأسواق التي تقدم منتجات أو خدمات مختلفة ولكنها ذات صلة

– دمج مختلط Conglomerate Merger : بين شركات في أنشطة تجارية ليست ذات صلة (على سبيل المثال، شراء شركة ملابس لشركة برمجيات)

ولفتت النشرة إلى أن الشركات تقوم بتقييم محفظة منتجاتها وخدماتها لتحديد ما هو أساسي وما هو غير ذلك ، وما يحقق أداء جيد وما هو غير ذلك ، وما إذا كانت استثماراتها تحقق ارباحًا كما هو متوقع.

ويتعين على شركات التأمين اكتشاف طرق لتحقيق المزيد من النمو في ظل شروط وأحكام الوثائق التي أصبحت أكثر صرامة ، كما أن تكاليف الوثائق أصبحت في تزايد وذلك للحفاظ على معدل الربحية. ومن المرجح أن يتحقق هذا النمو من النماذج الجديدة القائمة على الخدمات والمنتجات المبتكرة.

ورصد التقرير إحصائية توضح القيمة الإجمالية لصفقات الدمج والاستحواذ عالميا التي شاركت فيها شركات التأمين، وفقًا للبيانات التي جمعها معهد الدمج والاستحواذ والتحالفات Institute for mergers, Acquisitions and Alliances بين عامي 1985 و 2019 وقد تقلبت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ في صناعة التأمين بقيمة حوالي 162 مليار دولار أمريكي، وقد شهد عام 2010 ذروة صفقات الدمج والاستحواذ التأمينية.

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وتم الإعلان عن إجمالي عمليات الدمج في قطاع التأمين العالمي في ديسمبر 2019 بقيمة 12.92 مليار دولار عالميا، وفقًا لقاعدة بيانات جلوبال داتا Global Data ،بارتفاع قدره 336.3٪ مقارنة بمتوسط الـ 12 شهرًا السابقين والذي بلغ 2.96 مليار دولار.

من حيث قيمة الصفقات، احتلت أمريكا الشمالية المرتبة الأولى ، حيث بلغ إجمالي الصفقات المعلنة 8.27 مليار دولار.

من حيث عدد الصفقات ، برزت أمريكا الشمالية كأكبر منطقة في صفقات الدمج والاستحواذ في قطاع التأمين على الصعيد العالمي ، تليها أوروبا ثم آسيا والمحيط الهادئ.

كانت أكبر دولة من حيث نشاط صفقات الدمج والاستحواذ في ديسمبر 2019 هي الولايات المتحدة ب 31 صفقة تليها المملكة المتحدة بثمانية وفرنسا بأربعة.

في عام 2019 ، اعتبارًا من نهاية ديسمبر 2019 ، تم الإعلان عن صفقات الدمج والشراء الخاصة بالتأمين بقيمة 43.63 مليار دولار على مستوى العالم ، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 50.1٪ على الأساس السنوي.

ومن أهم صفقات الدمج والاستحواذ لصناعة التأمين – ديسمبر 2019:

استحوذت صفقات الدمج والاستحواذ الخمسة الأولى في صناعة التأمين على 99.6٪ من القيمة الإجمالية حيث بلغت القيمة الإجمالية لصفقات الدمج والاستحواذ الخمسة الأولى في مجال التأمين 12.87 مليار دولار ، مقابل القيمة الإجمالية البالغة 12.92 مليار دولار المسجلة.

أهم خمس صفقات فى صناعة التأمين في ديسمبر 2019 تتبعها Global Data

– صفقة استحواذ شركة نيويورك للتأمين على الحياة على شركة Cigna بقيمة 6.3 مليار دولار.

– الاستحواذ على مجموعة ReAssure Group بقيمة 4.27 مليار دولار من قبل Phoenix Group Holdings

– صفقة استحواذ شركة Life Holdings بقيمة 1.25 مليار دولار مع Voya Financial

– الاستحواذ بقيمة 720 مليون دولار على IAS Parent Holdings من قبل IA Financial Group

– استحواذ Intesa Sanpaolo على شركة RBM Assicurazione Salute مقابل 333.73 مليون دولار

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