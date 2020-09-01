الرئيس الصيني يدعو إلى تبني خطوات جديدة لدعم التجارة الخارجية

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_ نقل تلفزيون الدولة عن اجتماع رأسه الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الثلاثاء قوله إن بلاده ستتبني خطوات جديدة لتعزيز التجارة الخارجية وتسهيل المعاملات التجارية.
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وذكر التلفزيون المركزي الصيني أيضا أن بكين ستعجل برفع جودة التجارة وتحقيق الاستقرار للصناعة وسلاسل الإمداد بحسب الاجتماع.
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