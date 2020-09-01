الرئيس الصيني يدعو إلى تبني خطوات جديدة لدعم التجارة الخارجية

_ نقل تلفزيون الدولة عن اجتماع رأسه الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الثلاثاء قوله إن بلاده ستتبني خطوات جديدة لتعزيز التجارة الخارجية وتسهيل المعاملات التجارية. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وذكر التلفزيون المركزي الصيني أيضا أن بكين ستعجل برفع جودة التجارة وتحقيق الاستقرار للصناعة وسلاسل الإمداد بحسب الاجتماع. إضغط لتحميل العدد الثالث والثلاثون من نشرة دوت الخليج Advertisements خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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