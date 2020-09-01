يحيى زكي: اقتصادية قناة السويس تستعد لتقديم مزايا وحوافز جديدة للمستثمرين

تستعد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس للإعلان عن حوافز وتيسيرات جديدة للمستثمرين خلال الفترة المقبلة، وفق المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة.

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جاء ذلك وفق بيان الهيئة خلال اجتماعه عبر الفيديوكونفرانس مع اتحاد الصناعات الألمانية بحضور وليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة والسفير خالد جلال عبد الحميد سفير مصر لدى برلين وكذلك المطور الصناعي لشرق بورسعيد وبعض المستثمرين ومسئولي أكاديمية سيمنس للتدريب التقني.

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وأضاف زكي أن المنطقة تقدم كثير من الحوافز الضريبية والجمركية وتتمتع بنظم قانونية متعددة تتناسب مع تأسيس الشركات باختلاف تخصصاتها القطاعية وتحظى المشروعات المقامة بها بتكلفة تشغيلية تنافسية، كل هذا يتيح للقواعد الصناعية الدولية المقامة بها تنافسية ويعطيها ميزات إضافية.

وأوضح أن المنطقة تعمل على تحسين وتعديل بعض من الحوافز الاستثمارية مع الحكومة المصرية لإضافة مميزات جديدة لاستقطاب بعض الصناعات التي تحتاجها المنطقة، مشيرا إلى أن استراتيجية المنطقة المستقبلية ترتكز على خلق الفرصة من خلال دراسة السوق المحلي ومعرفة احتياجاته من الصناعات المستهدفة، التي تركز عليها المنطقة منها الصناعات الدوائية والصناعات المغذية للمركبات بأنواعها وكذلك الغذائية وأيضاً الإلكترونية، حيث لدينا فرصة كبيرة لخدمة السوق المحلي والإقليمي باعتبار المنطقة بوابة إقليمية لتسهيل التبادل التجاري مع إفريقيا.

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من جهته قال السفير خالد عبد الحميد سفير مصر لدى برلين إن مصر وألمانيا شريكان في التنمية لمجالات عديدة للبلدين، والعلاقات بينهما وطيدة وقوية على عدة مستويات سواء السياسية أو الاقتصادية أو التجارية والاجتماعية، حيث تعمل الحكومتان على المزيد من التعاون المستمر ،في ظل التفاهم والتنسيق بين القيادتين المصرية والألمانية حول كثير من قضايا العالم والشرق الأوسط.

ولفت عبد الحميد إلى الدعم الكامل للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث تعد أحد قاطرات التنمية في مصر بما لديها من فرص استثمارية متنوعة تجعلها نواة للتعاون في كثير من المشروعات مع الشركات الألمانية.

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