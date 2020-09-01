جولدمان ساكس يرفع توقعات سعر برنت وغرب تكساس الوسيط

_ رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط للعامين 2020 و 2021، حيث رفع البنك توقعاته لسعر خام برنت إلى 43.63 دولار للبرميل من 40.51 دولار للبرميل في 2020، وتوقعات 2021 إلى 59.38 دولار للبرميل من 55.63 دولار للبرميل.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

هذا ورفع البنك توقعات سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 40.26 دولار للبرميل من 36.88 دولار للبرميل، وتوقعات 2021 إلى 55.88 دولار للبرميل من 51.38 دولار للبرميل.

إضغط لتحميل العدد الثالث والثلاثون من نشرة دوت الخليج

Advertisements

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج