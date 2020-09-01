مال وأعمال

جولدمان ساكس يرفع توقعات سعر برنت وغرب تكساس الوسيط

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CairoBank

_ رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط للعامين 2020 و 2021، حيث رفع البنك توقعاته لسعر خام برنت إلى 43.63 دولار للبرميل من 40.51 دولار للبرميل في 2020، وتوقعات 2021 إلى 59.38 دولار للبرميل من 55.63 دولار للبرميل.

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هذا ورفع البنك توقعات سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 40.26 دولار للبرميل من 36.88 دولار للبرميل، وتوقعات 2021 إلى 55.88 دولار للبرميل من 51.38 دولار للبرميل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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