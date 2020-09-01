البورصة تقرر إعادة فتح قاعة التداول الكوربية اعتبارا من الغد

رنا ممدوح _ قررت إدارة البورصة المصرية إعادة فتح قاعة التداول الكوربية اعتباراً من الغد الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020، في إطار سياسة الدولة للتخفيف من الإجراءات الاحترازية.

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وأكد ت البورصة في بيان صادر عنها، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية الشخصية منعا لانتشار فيروس كورونا، لذا يرجى من كافة شركات السمسرة توعية العاملين بكافة التدابير الوقائية الأساسية ضد الفيروس وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية الشخصية.

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وأشارت أنه غير مسموح بالدخول بدون قناع الوجه (الكمامة) والالتزام بتعليمات الوقاية المتبعة بالبورصة المصرية مثل وضع مطهرات للأيدي المتوفرة على البوابات قبل الدخول، ومنع التزاحم عند الدخول او الخروج والالتزام بإجراءات التباعد، والإبلاغ في حالة ظهور أي حالة اصابة بين العاملين لدى الشركة وفي تلك الحالة يمنع ارسال منفذ الشركة لتجنب نشر الإصابة.

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