ناسداك يفتح عند ذروة قياسية قبيل بيانات للمصانع الأمريكية

_ بلغ المؤشر ناسداك المجمع الغني بأسهم شركات التكنولوجيا ذروة قياسية عند الفتح يوم الثلاثاء بعد أن صعدت أسهم أبل وعقب بيانات إيجابية لقطاع الصناعات التحويلية في الصين وأوروبا مما أثار جوا من التفاؤل قبيل صدور أرقام لنشاط المصانع الأمريكية. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وصعد ناسداك 75.51 نقطة بما يعادل 0.64 بالمئة ليصل إلى 11850.96 نقطة. إضغط لتحميل العدد الثالث والثلاثون من نشرة دوت الخليج وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 9.56 نقطة أو 0.03 بالمئة مسجلا 28439.61 نقطة. Advertisements وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 7.13 نقطة أو 0.20 بالمئة إلى 3507.44 نقطة. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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