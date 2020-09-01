البنك المركزي المصري: مصر تسدد ديونا بقيمة 6.8 مليار دولار في الربع الأول من 2020

دوت الخليج – أعلن البنك المركزي المصري عن سداد مصر ديونا وفوائد ديون لجهات خارجية بقيمة 8ر6 مليار دولار، موزعة على 66ر5 مليار دولار أقساط ديون و14ر1 مليار دولار فوائد.

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وذكر البنك المركزي المصري – في تقرير اليوم الثلاثاء – أن إجمالي ما سددته مصر من ديون وفوائد ديون خلال الأشهر الـ6 من أكتوبر 2019 وحتى نهاية مارس 2020 بلغت نحو 10.8 مليار دولار.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن أمس عن تراجع ديون مصر الخارجية بنهاية مارس الماضي إلى 29ر111 مليار دولار، مقابل 112.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2019.

وأوضح المركزي أن الدين طويل الأجل يمثل أكثر من 90% من محفظة ديون مصر الخارجية بما يعادل 100.9 مليار دولار ، بينما لا تشكل الديون قصيرة الأجل سوى 9.3% بما يعادل 10.3 مليار دولار.

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وتراجع متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى ألف و27 دولارا بنهاية مارس الماضي، مقابل ألف و40 دولارا في نهاية ديسمبر من العام الماضي 2019.

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