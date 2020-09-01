السعودية ترجئ مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار إلى يناير بسبب كورونا

– قال منظمو المؤتمر الرابع لمبادرة مستقبل الاستثمار السعودي يوم الثلاثاء إن المملكة أرجأت المؤتمر إلى يناير 2021، بدلا من أكتوبر القادم، وذلك بسبب مشكلات حركة السفر العالمية المتعلقة بوباء فيروس كورونا.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وبذلك ينعقد المؤتمر، الذي يستقطب الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية وكبار المسؤولين الحكوميين، في الفترة من 26 إلى 28 يناير 2021 في الرياض.

وكان من المقرر سلفا عقد المؤتمر يومي 28 و29 أكتوبر.

Advertisements

إضغط لتحميل العدد الثالث والثلاثون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج