مال وأعمال

السعودية ترجئ مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار إلى يناير بسبب كورونا

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حابي 0 تبليغ

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– قال منظمو المؤتمر الرابع لمبادرة مستقبل الاستثمار السعودي يوم الثلاثاء إن المملكة أرجأت المؤتمر إلى يناير 2021، بدلا من أكتوبر القادم، وذلك بسبب مشكلات حركة السفر العالمية المتعلقة بوباء فيروس .

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وبذلك ينعقد المؤتمر، الذي يستقطب الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية وكبار المسؤولين الحكوميين، في الفترة من 26 إلى 28 يناير 2021 في الرياض.

وكان من المقرر سلفا عقد المؤتمر يومي 28 و29 أكتوبر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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