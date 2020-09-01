معهد التمويل: تباطؤ التدفقات على سندات وأسهم الأسواق الناشئة في أغسطس

– أظهرت بيانات من معهد التمويل الدولي يوم الثلاثاء أن أسهم الأسواق الناشئة وسنداتها شهدت تدفقات أجنبية صافية في أغسطس للشهر الثالث على التوالي، لكن الوتيرة تباطأت كثيرا منذ يونيو.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأضاف المعهد أن تدفقات محافظ غير المقيمين على الأسواق الناشئة تباطأت إلى 2.1 مليار دولار في أغسطس من 15.2 مليار دولار في يوليو و29.4 مليار في يونيو.

وقال المعهد في بيان ”بياناتنا تظهر أن انتعاش التدفقات (المتجهة إلى الأسواق الناشئة) ضئيل مقارنة بالنزوح الحاصل في وقت سابق من العام“.

وشهدت أدوات دين الأسواق الناشئة نزوح 2.3 مليار دولار، وهي القراءة السلبية الأولى منذ مارس، بينما استقطبت الأسهم 4.4 مليار دولار.

Advertisements

وأظهرت البيانات أن أسواق الأسهم الناشئة غير الصينية اجتذبت حوالي 3.8 مليار دولار، وهو أكبر تدفق شهري منذ يوليو 2019. وشهدت الأسهم الصينية تدفقات ضئيلة بلغت 0.6 مليار دولار.

إضغط لتحميل العدد الثالث والثلاثون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج