ارتفاع طفيف للغاية في متوسط سعر الدولار أمام الجنيه

شاهندة إبراهيم – سجل المتوسط المرجح لسعر صرف الدولار ارتفاعا طفيفا للغاية بواقع 0.31 قرش، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليبلغ 15.8139 جنيه للشراء و15.9139 جنيه للبيع.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار، أمس الإثنين، 15.8108 جنيه للشراء و 15.9108 جنيه للبيع، بحسب البيانات المتوافرة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

وعلى صعيد أسعار الدولار على شاشات البنوك اليوم، استقر الأخضر في بنكي الأهلي المصري ومصر عند مستوى 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع، وظل محافظًا على مستواه في بنوك: التجاري الدولي، والعربي الإفريقي، والإسكندرية عند 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

كما ثبت المصرف العربي الدولي سعر الدولار أيضًا عند مستوى 15.80 جنيه للشراء ونحو 15.90 جنيه للبيع، وهي نفس الأرقام المسجلة في تداولات الأمس.

فيما رفع بنك كريدي أجريكول سعر الدولار على دفعتين بواقع قرشًا واحدًا في منتصف التعاملات وقرشا آخر في ختام اليوم، ليصل إلى 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع، في مقابل 15.80 جنيه للشراء ونحو 15.90 جنيه للبيع بختام الإثتين.

Advertisements

وارتفع الدولار قرشًا في بنك إتش إس بي سي، مسجلًا 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع، مقارنة مع 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.

إضغط لتحميل العدد الثالث والثلاثون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج