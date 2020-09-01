الرئيس السيسي يوجه بتوفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة

دوت الخليج – اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول مستجدات تنفيذ توجيهات الرئيس بإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة على مستوى محافظات الجمهورية تتبع الجامعات الحكومية. واستعراض الاجتماع خطط إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة وعرض التصميمات الهندسية والإنشائية لها، في كلٍ من الإسماعيلية وبورسعيد وحلوان وبنها والمنيا وبني سويف والإسكندرية والمنصورة وأسيوط وأسوان. وقد وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في هذا السياق بتوفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء تلك الجامعات وفق اعلي المعايير، مع تركيز الدراسة الأكاديمية بها على العلوم التكنولوجية الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة، وعلى أن تطبق نظام التوأمة مع الجامعات الدولية ذات التصنيف العالمي المتقدم. Advertisements إضغط لتحميل العدد الثالث والثلاثون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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