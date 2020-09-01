جلوبال فاينانس: التجاري الدولي أفضل بنك في الأسواق الناشئة لعام 2020

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دوت الخليج – حصد البنك التجاري الدولي CIB، جائزة أفضل بنك في الأسواق الناشئة لعام 2020، من مجلة Global Finance العالمية.
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وأعلنت جلوبال فاينانس عن اختيارها وتكريمها لأفضل بنك في العالم، والذي يتم الكشف عنه لأول مرة وهو بنك DBS.
وكشفت جلوبال فاينانس، عن اختيار سيتي بنك كأفضل بنك للشركات، وبنك CaxiaBank أفضل بنك للأفراد، والتجاري الدولي CIB أفضل بنك في الأسواق الناشئة، والبنك العربي أفضل بنك في الأسواق الحدودية.
كما اختارت سوسيتيه جنرال أفضل بنك للمشتقات، وباريبا BNP Paribas أفضل بنك للتمويل المستدام، وUniCredit أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة، أما أفضل بنك حفظ ثانوي والأفضل للمعاملات العالمية فقد حصل عليهما سيتي بنك أيضا.
وأعلنت جلوبال فاينانس عرض التقرير الكامل لأفضل البنوك في العالم في إصدارها لشهر أكتوبر.
وأكدت أنه تم اختيار الفائزين بناءً على الأداء خلال العام الماضي ومعايير أخرى بما في ذلك السمعة والتميز الإداري، واختارت Global Finance بعد مشاورات مكثفة مع المديرين التنفيذيين الماليين للشركات والمحللين والمصرفيين في جميع أنحاء العالم.
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