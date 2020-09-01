مكسيم توقع عقود مقاولات لمشروع بو مع 6 شركات بقيمة 300 مليون جنيه

بكر بهجت – وقعت شركة مكسيم للتطوير العقاري، مجموعة من عقود المقاولات والاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بقيمة 300 مليون جنيه مع 6 شركات لاستكمال مشروعها الذي تقيمه في الساحل الشمالي «بو».

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وشملت الشركات التي تم التوقيع معها وفق بيان الشركة، كلًا من الشروق للمقاولات العمومية والتوريدات للقطاع العام، والبحر الأحمر العالمية للمقاولات والتجارة، والخبراء للمشروعات الهندسية، شركة المهندسون الاستشاريون ايهاف، وأنظمة البناء الحديث وشركة كريستال لاجونز.

وأوضحت مكسيم أن تلك الخطوة تهدف لاستكمال أعمال الإنشاءات في المشروع، والذي يتميز بموقعه الاسترتيجي حيث يقع فى الكيلو 120 طريق إسكندرية مطروح بجوار مدينة العلمين مباشرة وأقل من 30 دقيقة من مطار العلمين الدولي.

وقال محمد كرار، رئيس مجلس إدارة شركة مكسيم، إن الاتفاقية تتضمن تجديد العقد مع شركة “البحر الأحمر” والتي تعتبر المقاول الرئيسي للمشروع، وذلك بهدف التسريع في عمليات البناء لجميع المراحل وتكليف مهندس استشاري رئيسي للإشراف على الموقع لضمان أعلى جودة في التنفيذ.

وتابع أن الاتفاقيات تشمل أيضا تعيين استشاريين جدد لتطوير وتقديم التصميمات وذلك حرصاً من شركة مكسيم على تلبية احتياجات العملاء ومتطلباتهم، خاصة وأنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة للمرحلة B من مشروع بو آيلاندز، موضحا أن هذه الإنشاءات ستكون للوحدات المباعة مع إعلام المالكين بميعاد التسليم النهائي.

ولفت إلى أنه يجري حاليا إجراء الاختبارات النهائية للبحيرات استعدادا لتشغيلها، وإسناد الأعمال الخاصة بالمقاولات العامة والإنشاءات للمراحل الجديدة لمشروعي “بو آيلاندز” و”بو ساندز” إلى شركة “الشروق” كما تتضمن الاتفاقية الثانية إسناد ترسية أعمال البنية التحتية للمراحل قيد الإنشاء في “بو آيلاندز” إلى شركة “الخبراء”.

Advertisements

وتابع أنه سيتم الاستعانة بخبرات شركة كريستال لاجونز المتخصصة في مجال تكنولوجيا البحيرات الصناعية، وتعزيز التعاون معها في مشروع “بو ساندس”، والعمل على تنفيذ وتحديث أنظمة اللاجونز بالمشروع بعدما تم الاستعانة بها في جميع مراحل مشروع “بو آيلاندز” سابقاً.

وأكد المهندس إسماعيل عمر، الرئيس التنفيذي لشركة مكسيم، أن توقيع عقود الشراكات يعكس الخطط المستقبلية لشركة مكسيم للتطوير العقاري التي تعمل على تطوير منظومة العمل، والاستعانة بخبرات كبرى في مجال المقاولات العامة والتي تمكن مكسيم من تحقيق أهدافها بتنفيذ مشروعات جديدة بطابع مختلف وبخدمات جديدة.

إضغط لتحميل العدد الثالث والثلاثون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج