روسيا: لن نبيع لقاح كورونا ولكن سنصدر تكنولوجيا إنتاجه

العربية دوت نت – أعلنت روسيا أنها لن تبيع لقاح كورنا لكنها ستقوم بتصدير تكنولوجيا إنتاجه، برغم الجدل القائم حول فعالية ما أعلن من لقاحات في الوقت الحالي.

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وقال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، إن أولى دفعات لقاح فيروس “كورونا” في روسيا، سيبدأ تسليمها في سبتمبر الحالي.

وقال موراشكو للصحفيين: “سيتم تسليم اللقاح للعاملين في القطاعين الطبي والتعليمي، في المقام الأول، وهذا اللقاح سيكون غير إلزامي على الإطلاق”، بحسب وكالة “سبوتنيك”.

وكانت روسيا أول دولة تقدم لقاحا مضادا لفيروس كوفيد-19، تقول إنه سيستخدمه الجمهور العام.

وذكرت وسائل الإعلام الروسية، أن هناك نحو 40 ألف متطوع في المرحلة الثالثة من اللقاح.

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وكان مختبر حكومي قد طور اللقاح المسمى “سبوتنيك”، وفيما بعد تمت تجربته على موظفي المختبر ثم الجنود المتطوعين. ولم يتم الإبلاغ عن آثار جانبية جوهرية. وسجلت روسيا نحو مليون إصابة بفيروس كورونا، وهي رابع أكبر حصيلة في العالم.

وأصبحت روسيا الشهر الحالي أول دولة في العالم تعتمد لقاحا لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا بعد أقل من شهرين على اختباره على البشر، وهي خطوة أثارت شكوك خبراء دوليين بخصوص سلامته وفعاليته.

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