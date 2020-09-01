الذهب ينزل عن ذروة أسبوعين بفعل بيانات أمريكية قوية

– تراجعت أسعار الذهب من ذروتها في نحو أسبوعين التي بلغتها في وقت سابق من يوم الثلاثاء، حيث انتعش الدولار وعززت بيانات أفضل من المتوقع للقطاع الصناعي الأمريكي الآمال حيال تعافي اقتصاد الولايات المتحدة.

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وفي الساعة 1823 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1970.55 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 19 أغسطس عند 1991.91 دولار.

واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة دون تغير يذكر عند 1978.90 دولار للأوقية.

وقال بوب هابركورن، كبير استراتيجيي السوق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز، ”أرقام الصناعات التحويلية جاءت أفضل بكثير مما كان متوقعا وهو ما جعل الذهب يقلص مكاسبه، وأعطى (أيضا) بعض القوة للدولار.“

وارتفع الدولار 0.2% أمام منافسيه الرئيسيين، متعافيا من أقل مستوى في أكثر من عامين الذي سجله في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

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وفي المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.2% مسجلة 28.27 دولار للبرميل، بعد بلوغ أعلى مستوياتها منذ 11 أغسطس.

وتقدم البلاتين 1.4% إلى 942.09 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 1.5% إلى 2277.11 دولار.

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