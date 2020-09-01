نشاط المصانع الأمريكية يبلغ ذروة عامين في أغسطس

– تسارع نشاط التصنيع في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له خلال نحو عامين في أغسطس وسط ارتفاع في طلبيات التوريد الجديدة، لكن التوظيف واصل الانكماش، مما يدعم الآراء القائلة بأن تعافي سوق العمل يفقد الزخم.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقال معهد إدارة التوريدات يوم الثلاثاء إن مؤشره لنشاط المصانع الأمريكية ارتفع إلى 56.0 الشهر الماضي من 54.2 في يوليو. وذاك أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018 وينطوي على نمو للشهر الثالث على التوالي.

وتشير أي قراءة فوق 50 إلى توسع في التصنيع الذي يسهم بنسبة 11% من الاقتصاد الأمريكي. كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 54.5 في أغسطس.

وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 67.6 في أغسطس، وهي أقوى قراءة منذ ديسمبر 2017، من 61.5 في يوليو.

وعلى الرغم من استمرار تحسن التوظيف بالمصانع الشهر الماضي، فقد ظل في نطاق الانكماش. ارتفع مؤشر التوظيف إلى 46.4 من 44.3 في يوليو.

Advertisements

ومن المتوقع أن يُظهر تقرير التوظيف الحكومي، المُتابع عن كثب، لدى صدوره يوم الجمعة، خلق 1.4 مليون وظيفة في أغسطس بعد إضافة 1.763 مليون في يوليو، وفقا لمسح أجرته لآراء الاقتصاديين.

إضغط لتحميل العدد الثالث والثلاثون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج