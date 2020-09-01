مال وأعمال

نشاط المصانع الأمريكية يبلغ ذروة عامين في أغسطس

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– تسارع نشاط التصنيع في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له خلال نحو عامين في أغسطس وسط ارتفاع في طلبيات التوريد الجديدة، لكن التوظيف واصل الانكماش، مما يدعم الآراء القائلة بأن تعافي سوق العمل يفقد الزخم.

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وقال معهد إدارة التوريدات يوم الثلاثاء إن مؤشره لنشاط المصانع الأمريكية ارتفع إلى 56.0 الشهر الماضي من 54.2 في يوليو. وذاك أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018 وينطوي على نمو للشهر الثالث على التوالي.

وتشير أي قراءة فوق 50 إلى توسع في التصنيع الذي يسهم بنسبة 11% من الاقتصاد الأمريكي. كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 54.5 في أغسطس.

وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 67.6 في أغسطس، وهي أقوى قراءة منذ ديسمبر 2017، من 61.5 في يوليو.

وعلى الرغم من استمرار تحسن التوظيف بالمصانع الشهر الماضي، فقد ظل في نطاق الانكماش. ارتفع مؤشر التوظيف إلى 46.4 من 44.3 في يوليو.

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ومن المتوقع أن يُظهر تقرير التوظيف الحكومي، المُتابع عن كثب، لدى صدوره يوم الجمعة، خلق 1.4 مليون وظيفة في أغسطس بعد إضافة 1.763 مليون في يوليو، وفقا لمسح أجرته لآراء الاقتصاديين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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