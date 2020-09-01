النفط يصعد بفعل قوة أنشطة المصانع وتوقعات بانخفاض مخزون الخام

– ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء حيث أذكت بيانات أفضل من المتوقع للنشاط الصناعي بالولايات المتحدة الآمال حيال تعاف اقتصادي في أعقاب الجائحة، في حين توقع المحللون تراجع مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع السادس على التوالي.

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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا ليبلغ سعر التسوية 45.58 دولار للبرميل. وأغلقت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 42.76 دولار للبرميل، مرتفعة 15 سنتا.

وقال بوب يوجر، مدير عقود الطاقة لدى ميزوهو في نيويورك، ”يترقب الجميع انخفاضا، بدرجة ما، من معهد البترول الأمريكي مساء اليوم.. تعزز التفاؤل أيضا بفعل أرقام التصنيع والتفاؤل حيال لقاح أسترا زينيكا المضاد للفيروس“.

توقع المحللون في استطلاع أجرته أن تكون مخزونات الخام الأمريكية قد انخفضت نحو مليوني برميل الأسبوع الماضي، وذلك قبيل صدور البيانات الأسبوعية من معهد البترول الأمريكي الساعة 2030 بتوقيت جرينتش ومن الحكومة يوم الأربعاء.

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ومن المتوقع أن تكون مخزونات البنزين قد تراجعت أكثر من ثلاثة ملايين برميل.

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