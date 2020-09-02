منوتشين: الاقتصاد الأمريكي بحاجة إلى حوافز مالية إضافية للتعافي من الجائحة

وكالات _ قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن الاقتصاد بحاجة ماسة إلى حوافز مالية إضافية للانتعاش الكامل من أزمة Covid-19. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وأضاف منوتشين إن أجزاء من الاقتصاد لا تزال بحاجة إلى دعم إضافي. إضغط لتحميل العدد الرابع والثلاثون من نشرة دوت الخليج Advertisements هذا وحمل مينوتشن الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ في الكونجرس المسؤولية عن فشل المفاوضات حول خطة اقتصادية جديدة لمساعدة الأسر والشركات، وأشار إلى أنّ الجمهوريين سيقترحون الأسبوع المقبل خطّة جديدة. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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