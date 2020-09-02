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_ أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” يوم الأربعاء عن إبرام اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع تحالف يضم عددا من المؤسسات الاستثمارية بقيادة شركة أبولو جلوبال مانجمنت للاستثمار في أصول عقارية لأدنوك تبلغ قيمتها 20 مليار درهم (5.5 مليار دولار).
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وقالت أدنوك في بيان إنها ستحصل “على عوائد فورية بقيمة 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار أمريكي) بموجب هذه الصفقة التي من المتوقع أن يتم إنجازها في الربع الأخير من عام 2020”.
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وأضافت “تتيح هذه الشراكة لأدنوك الاستفادة من عوائد إيجار مجموعة من أصولها العقارية، وذلك بموجب اتفاقية إيجار مدتها القصوى 24 عاما”.
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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أدنوك الإماراتية تستقطب استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات درهم من خلال صفقة جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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