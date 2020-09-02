مال وأعمال

أدنوك الإماراتية تستقطب استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات درهم من خلال صفقة جديدة

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_ أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” يوم الأربعاء عن إبرام اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع تحالف يضم عددا من المؤسسات الاستثمارية بقيادة شركة أبولو جلوبال مانجمنت للاستثمار في أصول عقارية لأدنوك تبلغ قيمتها 20 مليار درهم (5.5 مليار دولار).

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وقالت أدنوك في بيان إنها ستحصل “على عوائد فورية بقيمة 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار أمريكي) بموجب هذه الصفقة التي من المتوقع أن يتم إنجازها في الربع الأخير من عام 2020”.

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وأضافت “تتيح هذه الشراكة لأدنوك الاستفادة من عوائد إيجار مجموعة من أصولها العقارية، وذلك بموجب اتفاقية إيجار مدتها القصوى 24 عاما”.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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