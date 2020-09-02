تسلا تعتزم بيع حصة من أسهمها بقيمة 5 مليارات دولار لتعزيز وضعها المالي

وكالات _ أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا مساء أمس الثلاثاء اعتزامها بيع حصة من أسهمها العامة تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار وذلك بعد يوم واحد من تنفيذ قرار تقسيم سهم الشركة إلى خمسة أسهم.

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وتعتزم تسلا استغلال حصيلة بيع الأسهم في تعزيز وضعها المالي وتمويل الأغراض المؤسسية العامة.

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وذكرت الشركة أنها ستبيع هذه الأسهم “من وقت إلى آخر” من خلال اتفاق مع عدة بنوك.

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ومن المقرر أن يقوم عدد من البنوك وشركات الوساطة المالية بدور وكلاء الشركة في بيع هذه الأسهم ومنها، بنك جولدمان ساكس وشركة بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز وباركليز كابيتال وسيتي جروب ماركتس ودويتشه بنك سيكيوريتيز ومورجان ستانلي وكريدي سويس سيكيوريتيز وإس.جيه أمريكا سيكيوريتيز وويلز فارجو سيكيوريتيز وبي.إن.بي باريبا سيكيوريتيز كورب.

ويأتي بيع الأسهم في الوقت الذي تعتزم فيه تسلا زيادة إنتاجها من السيارات وبناء مصانع جديدة في ألمانيا والولايات المتحدة. كما تعتزم طرح شاحنة جديدة باسم “سايبر تراك” خلال الصيف المقبل.

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