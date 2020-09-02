مؤشر البورصة الرئيسي يفقد 0.39% في مستهل التعاملات بضغط مبيعات المصريين والأجانب

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 0.39%، ليتداول عند مستوى 11190 نقطة.

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جاء ذلك بضغط من القوى البيعية للمستثمرين المصريين والأجانب، بجانب تراجع سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 0.82%، ليتداول عند مستوى 66.31 جنيه.

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في حين صعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.37% و 0.27% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 117.906 مليون جنيه على 110 شركة من خلال 3880 عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 47 شركة مقابل تراجع 31 في حين لم تتغير أسعار 32.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 4.015 مليون جنيه، منها 2.280 مليون جنيه للمؤسسات، و1.734 مليون جنيه للأفراد.

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وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 2.089 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 6.007 مليون جنيه، مقابل 3.917 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 6.104 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 7.157 مليون جنيه ، مقابل 1.053 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم العبور للاستثمار العقاري قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.88%، تلاه سهم الاستثمار العقاري العربي – اليكو بنسبة 5.14%، ثم سهم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 5.07%.

في حين تصدر سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 3.12%، تلاه سهم الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 3%، ثم سهم الصناعات الكيماوية المصرية – كيما بنسبة 2.81%.

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