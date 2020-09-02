الدولار الأمريكي يواصل مكاسبه بعد بيانات إيجابية واليورو يتراجع

_ واصل الدولار مكاسب حققها الليلة الماضية بعد بيانات تصنيع أمريكية إيجابية، في حين تلقى الدولار الأسترالي ضربة عندما أكدت بيانات الناتج المحلي الإجمالي اليوم الأربعاء أن البلاد تشهد ركودا للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود.

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وزاد نشاط التصنيع في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أغسطس، مع زيادة الطلبيات الجديدة.

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وصعد الدولار، الذي كان على مسار من تكبد الخسائر، أمام سلة من العملات، واستقر الليلة الماضية ثم وسع مكاسبه في التعاملات المبكرة في لندن. وبحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، كان قد صعد 0.3% إلى 92.511.

ودفعت الأنباء الأسهم الآسيوية للصعود أيضا الليلة الماضية كما فتحت المؤشرات الأوروبية على ارتفاع.

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ومن جانب اخر وتراجع الدولار الأسترالي بعدما أكدت بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي جاءت أسوأ من المتوقع، انكماش اقتصاد البلاد سبعة بالمئة خلال الأشهر الثلاثة حتى يونيو، مما يجعل البلاد في أول ركود تشهده منذ نحو ثلاثة عقود.

وسجل بحلول الساعة 07:16 بتوقيت جرينتش 0.73525 مقابل الدولار الأمريكي، وتعافى بذلك من بعض الخسائر لكنه لا يزال منخفضا 0.3% خلال اليوم.

أما اليورو، الذي صعد أمس الثلاثاء فوق 1.20 دولار للمرة الأولى منذ عام 2018، فقد عاد للنزول إلى ما دون 1.19 دولار. وبحلول الساعة 07:21 بتوقيت جرينتش سجل 1.18785 دولار، مسجلاً تراجعاً 0.3% منذ إغلاق الجلسة السابقة في نيويورك.

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