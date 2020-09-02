العجز التجاري لتركيا يرتفع 170% على أساس سنوي في أغسطس

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_ أظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الأربعاء أن العجز التجاري لتركيا زاد 169.7 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس إلى 6.312 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.
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وأظهرت بيانات الوزارة أن الواردات زادت 20.64 بالمئة إلى 18.78 مليار دولار بينما تراجعت الصادرات 5.74 بالمئة إلى 12.46 مليار في أغسطس.
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وارتفعت واردات الذهب 394 بالمئة في أغسطس حين ارتفعت الأسعار لتسجل أعلى واردات شهرية منذ عام 1989.
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