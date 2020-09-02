الصين تصدر قواعد جديدة لتسهيل دخول سوق السندات

وكالات _ نشر البنك المركزي المصري الصيني وهيئات تنظيم الصرف الأجنبي والأوراق المالية في الصين مسودة قواعد تهدف إلى تسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى سوق السندات الواسعة لديها.

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وبحسب الوثائق التي نشرها بنك الشعب الصيني، يمكن للمؤسسات الأجنبية تداول مشتقات السندات وصناديق المؤشرات المتداولة، أما تلك التي يمكنها الدخول حاليا إلى سوق ما بين البنوك فبمقدورها أيضا تداول السندات في البورصات.

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وقال البنك إن هذه التغييرات ستوحد معايير دخول السوق وتساعد في تشجيع الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل في سوق السندات الصينية.

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