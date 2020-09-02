مؤشر البورصة الرئيسي يقلص خسائره الصباحية بمنتصف التعاملات بدعم مشتريات العرب والمصريين

رنا ممدوح _ خفض مؤشر البورصة الرئيسي من خسائره الصباحية في منتصف التعاملات ليسجل تراجعاً هامشياً بنسبة 0.04%، متداولا عند مستوى 11229 نقطة، وذلك بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي- مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا بنسبة 0.22%، ليتداول عند مستوى 66.71 جنيه.

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في حين صعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.64%، و0.52% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 573.214 مليون جنيه، على 165 شركة من خلال 19325 عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 81 شركة مقابل تراجع 48 في حين لم تتغير أسعار 36.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 23.868 مليون جنيه، منها 20.474 مليون جنيه للأفراد، و3.394 مليون جنيه للمؤسسات.

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وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 20.762 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 28.750 مليون جنيه، مقابل 7.988 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 44.631 مليون جنيه، منها 42.704 مليون جنيه للمؤسسات، و1.926 مليون جنيه للأفراد.

وتصدر سهم العبور للاستثمار العقاري قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.88%، تلاه سهم المصرية للدواجن بنسبة 7.62%، ثم سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنسبة 7.39%.

في حين تصدر سهم الصناعات الكيماوية المصرية -كيما قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 2.58%، تلاه سهم شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي – نيوداب بنسبة 2.39%، ثم سهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو بنسبة 2.35%.

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